Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ из-за скорого рождения второго ребёнка

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не примет участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года из‑за того, что они с женой Алисой Знарок ждут второго ребёнка.