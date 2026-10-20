В центре Владивостока демонтировали памятник писателю Александру Солженицыну, стоявший на Корабельной набережной, чтобы перенести его в сквер Веры и Надежды.
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Уже вернули назад. Думают, ити их мать.....Господи, верни нам Сталина. Пожалуйста.
Это памятник того "исторического эпизода" в истории России, когда были свои "герои-борцы" с режимом. Правильно сделали что перенесли в сквер - пусть знают те, кто уничтожал памятники "ради идеи" либерально-демократического общества, что сейчас нет "борьбы с памятниками" - так где же настоящая "свобода совести", тогда или сейчас?
Этого клеветника и сексота на свалку истории!!!
Лично я критично отношусь к идеализации того или другого исторического персонажа - будь то Сталин, Ельцин, Иван Грозный, Столыпин, и т.д., а так же к установлению в честь них памятников, названию их именами городов, улиц, судов, и т.п.! Жизнь показала как переменчиво общественное мнение - улицы и т .п. переименуют, памятники ВООБЩЕ СНЕСУТ !!! Вон как наши "небратья" - "Ленинопада" им уже мало - за памятники Суворову, Екатерине II и т..д., уже взялись! Ладно, жители 404-й - они вообще ужаленные - гораздо более спокойные чехи памятник Маршалу Коневу в Праге снесли, а уж совсем, казалось бы, невозмутимые ПрОЕбалты в Риге памятник Пушкину демонтировали! А МЫ САМИ ?! После революции у нас был "Царепад", в хрущёвские времена - "Сталинопад", даже относительно недавно - в 1991 году в центре нашей столицы памятник Дзержинскому снесли!
а почему не не на свалку ? эту тварь вообще надо вычеркнуть.
А почему у нас вообще памятник такому персонышу стоит ? За наглую брехню ?
А всё таки ,что с Россией не так. 1000 летняя история,и всё существование России занимаемся сменой памятников и названий городов и весей, и переносом столицы.Впечатление будто нам всё время стыдно за бесцельно прожитые столетия.
Рыбак рыбака видит из далека. Пушкарев получил 17 лет за воровство.
А зачем эту статую вообще куда то ставить?
у этой твари из реальных документов, по его "мытарствам по жизни" - ТОЛЬКО ПРИГОВОР.
Всё остальное - "там слышал", "а вот там рассказали", "видел кто видел или слышал".
Короче, тварь ОНО конченое.