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Руководство США представило рекомендации для бизнеса по борьбе с обходом антироссийских санкций

Руководство США представило рекомендации для бизнеса по борьбе с обходом антироссийских санкций

Министерства финансов, коммерции и юстиции Соединенных Штатов представили совместный документ к компаниям страны о том, как не оказаться вовлеченными в обход санкций против России.

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