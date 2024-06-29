В Челябинской агломерации запустят еще один автобусный маршрут

С северо-запада Челябинска в Сосновский район запустят еще один автобус. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», маршрут №142 «Челябинск (Чичерина) – Вавиловец» начнет работу с 1 июля.