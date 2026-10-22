Покрытие AeroSHARK снижает расход топлива на 1% Авиакомпания Discover Airlines начала регулярную эксплуатацию Airbus A330-300, оснащённого аэродинамическим покрытием AeroSHARK.
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