Если у вас нет лепешек, не спешите отказываться от рецепта: подойдет багет или даже тесто для пиццы (читайте также: «Приготовьте идеальное тесто для пиццы всего за 10 минут: хитрость, которой пользуются все итальянцы»).
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