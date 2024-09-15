﻿﻿Если у вас нет лепешек, не спешите отказываться от рецепта: подойдет багет или даже тесто для пиццы (читайте также: «Приготовьте идеальное тесто для пиццы всего за 10 минут: хитрость, которой пользуются все итальянцы»).