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Курские новости

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Почетному гражданину Курска Георгию Жукову исполнилось бы сегодня 128 лет

Почетному гражданину Курска Георгию Жукову исполнилось бы сегодня 128 лет

Он родился в бедной крестьянской семье в деревне Стрелковка Калужской губернии. В годы Великой Отечественной войны он осуществлял координацию действий фронтов под Сталинградом, по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр.

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