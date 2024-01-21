Рублёв — о матче с де Минором: сказал себе, что умру, но сделаю всё возможное

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей победе над австралийцем Алексом де Минором. «Два дня назад я выразил надежду на то, что мы покажем отличную игру и зрители получат от неё удовольствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии