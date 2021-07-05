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Уголовное дело завели в Москве по факту смерти пациента после заражения коронавирусом в клинике

Уголовное дело завели в Москве по факту смерти пациента после заражения коронавирусом в клинике

Уголовное дело возбудили в Москве после заражения пациента одной из клиник коронавирусом и его смерти.

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Aleksandr Valerevich Bogomolov
А видно у нас везде так стало. Потому что медицину развалили как и все остальное. Мохнатые руки напихали своих в них. А настоящих врачей вынудили уйти. Вот и у меня ушла половинка в том году. Потому что врачей не осталось в так называемой нашей 81 больнице. Теперь я ее называю моргом. Потому что кто туда попадает от туда только вперёд ногами выходит. Да и с этим капитализмом все стали думать как бы нагреть руки. Так что какое там лечение? Лишь бы на больницу или поликлинику пригнали наличку. Вот и получаем что так жаждали наши капиталисты.

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