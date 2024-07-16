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Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что широкомасштабные санкции в отношении Российской Федерации привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов.

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Комментарии
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Eduard
А санкции господа незаконные,так как Запад (Европа и США)с чегонто взяли на себя роль бтого &amp;quot;суда&amp;quot;,хотя никакого права на чужой территории не имеют на это права.И не им судить,их судитт са Афган и ту же Украине,где именнр Запад провел переворот!
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4 час.
АС
Александр Сысоев
В вопросе дедолларизации Йеллен верить можно. Не видеть неизбежность этого процесса имеет право только Байден.
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4 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как там говорил оракул Жириновский ,царство ему небесное, эта грязная ,вонючая зелёная бумажка
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2 час.

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