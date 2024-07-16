Eduard

А санкции господа незаконные,так как Запад (Европа и США)с чегонто взяли на себя роль бтого &quot;суда&quot;,хотя никакого права на чужой территории не имеют на это права.И не им судить,их судитт са Афган и ту же Украине,где именнр Запад провел переворот!