Что должно быть обязательно указано в заявлении на банкротство гражданина? adminБанкротство – один из самых распространенных и эффективных способов законно избавить себя от долгового ига, однако, как и в любом деле, важно правильно и достоверно составить необходимые процессуальные документы.
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