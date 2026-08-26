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Газета.ру

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Летчик Попов: между Россией и США сейчас ведется тайная дипломатия 

Летчик Попов: между Россией и США сейчас ведется тайная дипломатия 

Вылет спецборта отряда «Россия» Ту-214ПУ вслед за американским военно-транспортным Boeing C-17 Globemaster III, на котором в Москву прилетал глава ЦРУ Джон Рэдклифф, говорит о «тайной дипломатии» между Россией и США по важнейшим вопросам мировой политики.

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