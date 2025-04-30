Восьмиклассник-здоровяк пришел в школу, чтобы мстить за двойку. Он оказался настолько мощным, что повалил силовиков

ВТ Владимир Тимошков Шокер в очко дебилу! Онжеребёнок ничего не понимает. Он же детям права налавали у учителей, воспитателей и родителей только обязанности. Таких только регулярно п...здить!

ЛМ Людмила Митина Скорее всего у парня не совсем в порядке с головой. Тут психиатр нужен а не дистанционное обучение.