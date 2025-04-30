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Восьмиклассник-здоровяк пришел в школу, чтобы мстить за двойку. Он оказался настолько мощным, что повалил силовиков

Восьмиклассник-здоровяк пришел в школу, чтобы мстить за двойку. Он оказался настолько мощным, что повалил силовиков

Avia.pro - СМИ В Москве восьмиклассник пришёл в школу с палками и трубами, чтобы отомстить за двойку, и умудрился повалить нескольких силовиков! Месть за двойку Всё случилось в школе на Северном бульваре в Москве.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Шокер в очко дебилу! Онжеребёнок ничего не понимает. Он же детям права налавали у учителей, воспитателей и родителей только обязанности. Таких только регулярно п...здить!
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4 час.
ЛМ
Людмила Митина
Скорее всего у парня не совсем в порядке с головой. Тут психиатр нужен а не дистанционное обучение.
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2 час.
Алексей Перин
Это не восьмиклассник здоровяк  - это силовики ЛОХи. Только и могут что пьяных трясти и дань с точек и барыг собирать. Знаете зачем полицаем дали автоматы? Чтоб хулиганы пистолет не отобрали....
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39 мин.
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