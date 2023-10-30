Зарядился на приговор // За мошенничество осужден бизнесмен, поставивший слишком дорогие аккумуляторы военным

Как стало известно “Ъ”, на три года отправил в колонию общего режима Пресненский райсуд столицы бывшего технического директора компании «Аникс» Сергея Федосеева, одного из фигурантов скандальной аферы о хищении почти 1 млрд руб.
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