Завершилась история с избиением ребенка в одной из школ Узбекистана. Учительница и директор школы уволены.
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Завершилась история с избиением ребенка в одной из школ Узбекистана. Учительница и директор школы уволены.
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