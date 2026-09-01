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Царьград

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Министр Кравцов увеличит долю военной подготовки в школах с 1 сентября

Министр Кравцов увеличит долю военной подготовки в школах с 1 сентября

С 1 сентября доля начальной военной подготовки по предмету ОБЗР увеличится до 50%. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что к обучению будут привлекаться бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции.

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