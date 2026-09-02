Russia will hit bridges and sewage treatment plants in Kiev — Yaroslavsky

The Russian Armed Forces plan to strike at bridges and sewage treatment plants in Kiev. This was stated on the YouTube channel "News Factory" by the officer of the command of the Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine Denis Yaroslavsky.
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