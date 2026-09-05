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Milliyet: в Стамбуле найден мёртвым турецкий актёр Серхат Мустафа Кылыч

Milliyet: в Стамбуле найден мёртвым турецкий актёр Серхат Мустафа Кылыч

Турецкий актёр Серхат Мустафа Кылыч найден мёртвым в своей квартире в Стамбуле, пишет Milliyet. «51-летний известный актёр Серхат Кылыч, участвовавший во многих проектах, скончался 5 сентября 2026 года в Стамбуле», — говорится в публикации.

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