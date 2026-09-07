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От подиума до затяжных судов: как браки со спортсменами превратили жизнь Аланы Мамаевой в громкий сериал

От подиума до затяжных судов: как браки со спортсменами превратили жизнь Аланы Мамаевой в громкий сериал

Громкая семейная жизнь Аланы Мамаевой давно напоминает бесконечный телесериал. Её союзы со спортсменами — чемпионом по кикбоксингу Александром Липовым и футболистом Павлом Мамаевым — сопровождались постоянными скандалами, публичными разоблачениями и многолетней судебной войной.

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