От подиума до затяжных судов: как браки со спортсменами превратили жизнь Аланы Мамаевой в громкий сериал

Громкая семейная жизнь Аланы Мамаевой давно напоминает бесконечный телесериал. Её союзы со спортсменами — чемпионом по кикбоксингу Александром Липовым и футболистом Павлом Мамаевым — сопровождались постоянными скандалами, публичными разоблачениями и многолетней судебной войной.