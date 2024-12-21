Четыре бытовые привычки, которые подвергают вас опасности

Даже небольшие мелочи, к которым вы привыкли дома, могут наносить огромный вред здоровью. Терапевт Дарья Засеева подсказала, какие бытовые привычки не просто подорвут здоровье, но и могут нести реальную опасность вашей жизни.
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