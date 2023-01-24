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На Ямале стартует проект «Женщины за здоровое общество»

На Ямале стартует проект «Женщины за здоровое общество»

Региональный проект включает образовательный курс «Школа моделей здоровья». В ходе онлайн обучения специалисты из НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России (Москва), а также ведущие ямальские профилактологи раскроют все секреты ЗОЖ.

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