Вынесен приговор «рейхсбюргерам»: планировали развязать гражданскую войну в Германии

Немецкий суд приговорил к тюремному заключению пятерых членов экстремистской группировки, связанной с движением "Рейхсбюргер" ("Граждане рейха"), за подготовку государственного переворота в Германии и планы похищения министра здравоохранения ФРГ .
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