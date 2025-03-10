В России число посуточных бронирований квартир выросло на 51% за год

Российские аналитики провели исследование на рынке арендной недвижимости и выяснили, что за последний год количество бронирований квартир посуточно возросло в целом по стране на 51%, а предложение выросло на 34% по сравнению с февралём 2024-го.
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