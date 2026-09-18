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Татар-информ

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После жирафов в казанский зоопарк планируют привезти носорога

После жирафов в казанский зоопарк планируют привезти носорога

Сегодня в Казань привезли из Намибии восемь жирафов: три самца и пять самок. Следующая цель – носорог.

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