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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не вошел в состав «Вашингтона» на первый предсезонный матч

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит первый предсезонный матч команды. 41-летний россиянин не попал в заявку клуба на игру против « Бостона ».

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