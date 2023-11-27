27 ноября – День морской пехоты России

Фото: РИА Новости/Константин МихальчевскийВсе морские пехотинцы, которые сейчас несут военную службу либо служили в морской пехоте раньше, ветераны-морпехи сегодня отмечают свой профессиональный праздник.
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