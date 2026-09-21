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test mazurok

2 подписчика

💡 Симферополь и Симферопольский район частично остались без света В столице Крыма обесточены: ▫️ проспект Победы; ▫️ микрорайоны Каменка, Хошкельды, Белое-2, Белое-3, Белое-4, Белое-6; ▫️ ТСН «Строитель» (Каменка).

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