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Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве женщины

Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудники ГСУ СК России по Москве расследуют уголовное дело об убийстве местной жительницы. Как отметили в ведомстве, в квартире дома на Родниковой улице было обнаружено тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде удушения.

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