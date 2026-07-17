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ТАСС

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Авиация ТОФ отработала задачи по предназначению в рамках учений на Камчатке

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Ил-38Н, корабельные вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолеты Ка-29 отработали задачи по предназначению в рамках летно-тактических учений морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке.

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