Российские ученые обучили нейросеть читать свитки, не разворачивая их

Российские ученые обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги не раскрывая их. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика технологии Smart Engines, нейросеть поможет сохранить ценные старинные источники…Российские ученые обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги не раскрывая их.