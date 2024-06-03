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Российские ученые обучили нейросеть читать свитки, не разворачивая их

Российские ученые обучили нейросеть читать свитки, не разворачивая их

Российские ученые обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги не раскрывая их. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика технологии Smart Engines, нейросеть поможет сохранить ценные старинные источники…Российские ученые обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги не раскрывая их.

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