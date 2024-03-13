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Небратьев обложили со всех сторон. На Западе от России возрождается великая империя

Небратьев обложили со всех сторон. На Западе от России возрождается великая империя

В Европе формируется новый союз, которые будет иметь гораздо большее значение, чем сам Евросоюз. Этот блок явно противостоит небратьям, а его контуры заставляют вспомнить о существовавшей когда-то великой империи.

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