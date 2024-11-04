Политолог из Турции Серхат Латифоглу предположил, что в рамках грядущего годового периода западные державы будут тратить меньше денежных средств на то, чтобы поддерживать киевский режим и его Вооружённые силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии