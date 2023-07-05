"На кого работаем Ксения Анатольевна?" - Собчак сделала очередной резкий выпад в адрес Владимира Путина
Интересная жизнь с Vera Star
Вообще эта мадам, на пару со своей мамам, сенатором от республики Тыва Людмилой Нарусовой, давно вызывает массу вопросов в российском обществе, первым из которых является почему Ксения Собчак до сих пор не привлечена к ответственности, а второй, что до сих пор делает вдова покойного градоначальника Петербурга в совете Федерации.
Комментарии
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Глупейшая и необразованная скандалистка! Абсолютно ничего из себя не представляющая!
Отдать под суд эту прохиндейку ? Вы можете себе представить, что она там наговорит и какой шум они с мамашей поднимут . Они только и ждут, что бы все кругом о них говорили.
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