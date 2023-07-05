"На кого работаем Ксения Анатольевна?" - Собчак сделала очередной резкий выпад в адрес Владимира Путина

Интересная жизнь с Vera Star Вообще эта мадам, на пару со своей мамам, сенатором от республики Тыва Людмилой Нарусовой, давно вызывает массу вопросов в российском обществе, первым из которых является почему Ксения Собчак до сих пор не привлечена к ответственности, а второй, что до сих пор делает вдова покойного градоначальника Петербурга в совете Федерации.