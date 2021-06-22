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Петрозаводск в граффити. Жильцы жалуются, что полиция не ищет вандалов

Петрозаводск в граффити. Жильцы жалуются, что полиция не ищет вандалов

Мэрия шлет предупреждения управляющим компаниям, которые не закрашивают испорченные стены. Но бороться с источником проблемы никто не хочет Текст: Георгий Чентемиров Дом № 26 по проспекту Ленина – один из самых известных в карельской столице.

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