СПБ биржа представила стратегию разблокировки активов

СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Согласно ей, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится в сообщении торговой площадки.