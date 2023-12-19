СПБ биржа представила стратегию разблокировки активов

СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов. Согласно ей, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), говорится в сообщении торговой площадки.
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