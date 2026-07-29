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Порядок, государство

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Ну все, шансов у Германии больше нет. Свою промышленность она уже потеряла

Ну все, шансов у Германии больше нет. Свою промышленность она уже потеряла

Немецкоязычнвя пресса (Wirtschaftswoche, Die Zeit, Kurier, Handelsblatt, Rheinische Post, Exxpress) активно комментирует последние данные BDI – Федерального союза немецкой промышленности, согласно которым немецкая промышленность продолжает терять около 15 тысяч рабочих мест каждый месяц.

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