Мелани Гейдос – модель с генетическим расстройством, сломавшая стереотипы индустрии красоты

Мелани Гейдос - самая провокационная модель современности. Ее зовут Мелани Гейдос. Она невероятно храбрая женщина, которая вступила в схватку с индустрией моды и выиграла! Ей 28 лет, и она с рождения страдает эктодермальной дисплазией.