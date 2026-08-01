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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Авангарда» Шарипзянов успешно перенес операцию на руке в Германии в межсезонье («Сила спорта»)

Капитан « Авангарда » Дамир Шарипзянов был прооперирован в Германии. Как сообщает «Сила спорта», в межсезонье защитник успешно перенес операцию на руке в одной из клиник Германии.

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