В июле 2026 года в России было открыто 15 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться. В июле 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 15 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.