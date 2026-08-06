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В июле 2026 года в России было открыто 15 новых производств

В июле 2026 года в России было открыто 15 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться. В июле 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 15 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

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