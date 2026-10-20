Технический университет УГМК в Верхней Пышме стал в октябре центром профессиональных состязаний. На конкурс «Лучший по профессии» приехали работники промышленных предприятий Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской и Амурской областей, а также Республики Башкортостан.
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