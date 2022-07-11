Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Лису назначили охранять курятник.Задержанному экс-...
  • Дмитрий Марченко
    так что говорить об неэффективности Бориски - мягко говоря - себя обманывать, он может выглядеть не эффективным с точ...Михаил Хазин расс...
  • Дмитрий Марченко
    "оказался «негодным менеджером» - это не так, у западных политиков узкая направленность и круг задач совсем не широк....Михаил Хазин расс...

В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть жертвы

В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть жертвы

Многие десятки людей ранены, сотни остались без домов Артиллерия ВСУ нанесла удар ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской областиПрогремел мощный взрыв по Новой Каховке, в результате чего есть жертвы, многие десятки людей ранены, сотни остались без крова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх