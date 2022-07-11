В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть жертвы

Многие десятки людей ранены, сотни остались без домов Артиллерия ВСУ нанесла удар ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской областиПрогремел мощный взрыв по Новой Каховке, в результате чего есть жертвы, многие десятки людей ранены, сотни остались без крова.