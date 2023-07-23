Наш корреспондент на днях вернулась с полуострова, где провела две недели. Сколько стоит обед в кафе и место в гостинице, как выглядят пляжи и что говорят местные про СВО — всё о том, как проходит курортный сезон в этом году.
Специфика отдыха в Крыму-2023
Комментарии
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Сергей Ипатов
Никто ничего не боится. Я сам вот только из отпуска вернулся из Сак. Это закрытый аэропорт оставил Крымчан без сезона. Попробуйте добраться в Крым - поезда переполнены, билеты фиг купишь, ехать ппц как долго - из Москвы полтора дня теряешь туда, столько же обратно, со сборами, считай все 4 потеряешь. Это ладно у меня почти месяц был, не жалко было эти дни потерять на дорогу. А у кого отпуск неделя? Или меньше? То то и оно... Про авто я вообще молчу. Тут вот где-то в соседней ветке видел - типа, Путин лично контролирует восстановление моста. А я так скажу - лучше бы проконтролировал полное устранение угроз с этой гремучей окраины, ещё лет несколько назад. Где это его знаменитое - "мочить террористов в сортире"? Старый что ли стал? Выдохся? Или забывать начал?
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14 час.
Сергей Ипатов
Это вот кстати РЖД чего-то боится - в Крым пассажиров только коммерция возит, рждшных поездов нет. У меня даже сомнения закрались - а они точно Российские? Пусть-ка объяснят причину такого нежелания, развеют сомнения
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13 час.
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