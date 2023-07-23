Специфика отдыха в Крыму-2023

Сергей Ипатов

Никто ничего не боится. Я сам вот только из отпуска вернулся из Сак. Это закрытый аэропорт оставил Крымчан без сезона. Попробуйте добраться в Крым - поезда переполнены, билеты фиг купишь, ехать ппц как долго - из Москвы полтора дня теряешь туда, столько же обратно, со сборами, считай все 4 потеряешь. Это ладно у меня почти месяц был, не жалко было эти дни потерять на дорогу. А у кого отпуск неделя? Или меньше? То то и оно... Про авто я вообще молчу. Тут вот где-то в соседней ветке видел - типа, Путин лично контролирует восстановление моста. А я так скажу - лучше бы проконтролировал полное устранение угроз с этой гремучей окраины, ещё лет несколько назад. Где это его знаменитое - "мочить террористов в сортире"? Старый что ли стал? Выдохся? Или забывать начал?