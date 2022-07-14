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России предложили исламский банкинг: что это такое

России предложили исламский банкинг: что это такое

В России будет предпринята попытка создать единую, подконтрольную ЦБ систему исламского банкинга. Соответствующие законопроекты могут поступить в Госдуму до конца недели, заявил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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