России предложили исламский банкинг: что это такое

В России будет предпринята попытка создать единую, подконтрольную ЦБ систему исламского банкинга. Соответствующие законопроекты могут поступить в Госдуму до конца недели, заявил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В России будет предпринята попытка создать единую, подконтрольную ЦБ систему исламского банкинга. Соответствующие законопроекты могут поступить в Госдуму до конца недели, заявил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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