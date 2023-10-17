Дядя актера Михаила Ефремова оставил странное завещание

Недавно в Сети появилось завещание от концертмейстера Александра Покровского, дяди Михаила Ефремова. Стоит напомнить, что актер стал виновником смертельного ДТП с участием водителя Сергея Захарова три года назад.
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