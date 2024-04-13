В «Баварии» не уверены, что Де Дзерби подойдет клубу – у итальянца сложный характер, но боссам нравится футбол «Брайтона». Нагельсманн – фаворит

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, боссы «Баварии» не уверены подойдет ли он клубу. Итальянца считают человеком со сложным характером, он не говорит по-немецки и хочет взять с собой большую команду помощников.
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