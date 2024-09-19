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Петербургский дневник

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«Пари НН» не смог обыграть «Ахмат» на своем поле в Кубке России

На результат матча повлияли красная карточка и пенальти В 4-м туре группового этапа Кубка России («Путь РПЛ») «Пари НН» обязательно нужно было обыгрывать «Ахмат», чтобы сохранить шансы для борьбы за 3-е место.

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