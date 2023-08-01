Названы психологические уровни для доллара и евро на август

В августе, самом сложном месяце для российской валюты, рубль будет колебаться в районе психологических уровней в 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро, заявил советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров «Известиям».
В августе, самом сложном месяце для российской валюты, рубль будет колебаться в районе психологических уровней в 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро, заявил советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров «Известиям».
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