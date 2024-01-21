Рогов: Украина, желая угодить Западу, готова продолжить ядерный терроризм

Глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов выразил уверенность в том, что киевский режим, желая получить расположение Запада, готов и дальше проводить стратегию ядерного терроризма.
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