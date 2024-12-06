Маск предупредил США о риске остаться без денег

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X на фоне роста госдолга США предупредил, что страна рискует остаться без денег для финансирования даже самых базовых услуг в том случае, если не сможет справиться со сложившейся ситуацией.
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