Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о блокировк...

Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о блокировке TikTok, и в этот раз его одобрят в СенатеПалата представителей Конгресса США одобрила ещё один законопроект, согласно которому видеосервис TikTok будет заблокирован на территории США в случае отказа от его продажи китайской материнской компанией ByteDance.
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