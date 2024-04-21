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Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о блокировк...

Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о блокировк...

Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о блокировке TikTok, и в этот раз его одобрят в СенатеПалата представителей Конгресса США одобрила ещё один законопроект, согласно которому видеосервис TikTok будет заблокирован на территории США в случае отказа от его продажи китайской материнской компанией ByteDance.

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